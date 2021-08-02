Наводнение в Германии: обстоятельства гибели людей проверяет прокуратура

Прокурор Кобленца проверяет основания для возбуждения уголовного дела по фактам гибели людей во время наводнения, которое произошло в немецком округе Арвайлер в середине июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Есть основания полагать, что имело место неосторожное причинение смерти и телесных повреждений из-за нехватки или задержки предупреждений по эвакуации населения, сообщила местная прокуратура в понедельник, 2 августа.

Сейчас осуществляется соответствующая проверка сообщений прессы и полиции, а также результатов имеющихся экспертиз.

В частности, полиция уже предоставила предварительные данные об обстоятельствах гибели 12-ти человек в медицинском учреждении в городе Зинциг. Во время катастрофы вода на первом этаже заведения поднялась очень быстро, поэтому людей не удалось доставить в безопасное место. После установления всех обстоятельств трагедии эти данные оценят на предмет возможных подозрений о совершении преступлений.

Как сообщалось, в результате разрушительного наводнения, началась на западе ФРГ более двух недель назад за сильных дождей, погибли не менее 182 человек, из них сорок седьмой Северном Рейне-Вестфалии. 135 жертв зафиксировано в земле Рейнланд-Пфальц, и большинство из них - в долине Арталь, где расположен Арвайлер. 59 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что за день до катастрофы местные органы власти получили сигнал тревоги от ведомства по охране окружающей среды федеральной земли Рейнланд-Пфальц, но не приняли своевременных мер.

Согласно этим данным, уже во второй половине дня 14 июля земельное ведомство опубликовало прогнозы о значительном превышении уровня воды в реке Ар предыдущей максимальной отметки в 3,7 метра. Вечером того же дня ведомство разослало электронные письма с предупреждением об угрозе. В частности, оно предупредило около 21:30 об ожидаемом уровне воды в Аре до 7 метров. Однако власти Арвайлере объявила о чрезвычайной ситуации и начала эвакуацию всего около 23 часов.