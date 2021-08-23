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Возле Афин вспыхнул новый лесной пожар, эвакуировали жителей двух сел

Понедельник, 23 августа 2021, 15:42

К западу от Афин в понедельник начались новые пожары в лесной зоне, которая была уничтожена огнем на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Власти приказали эвакуировать села Вилия и Профити-Илиас, примерно в 50 км от столицы Греции, так как сильный ветер раздувал пламя. Сообщений о пострадавших нет.

Полиция прекратила движение на автодороге Элевсине-Тивон вблизи Вилии. Заместитель губернатора Аттики Лефтерис Космопулос рассказал, что пламя образует фронт минимум на 1,5 км и горит в густых лесах.

Представитель пожарной службы сообщил, что в целом 85 пожарных, 13 вертолетов и восемь самолетов были направлены на ликвидацию пожара к западу от Афин.

На прошлой неделе на той же территории было сожжено более 9000 гектаров густого соснового леса.

Более 500 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции с начала августа, опустошив леса и заставив эвакуировать тысячи людей.

Самый большой из них, на острове Эвия близ Афин, горел в течение нескольких дней, прежде чем его локализовали.

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Греция стихийные бедствия
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