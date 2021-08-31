Енин уходит из МИД и станет первым заместителем главы МВД

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин перейдет на работу в МВД первым заместителем министра внутренних дел.

Соответствующие распоряжения от 30 августа опубликованы на сайте Кабмина, сообщает "Европейская правда".

Согласно распоряжению № 1013-р, Енин будет освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Украины 6 сентября "согласно поданному заявлению".

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Согласно распоряжению №1014-р, Енин будет назначен первым заместителем министра внутренних дел с 7 сентября.

Дипломат Евгений Енин, который в 2016-2020 годах был заместителем генерального прокурора и курировал международные вопросы, был назначен заместителем министра иностранных дел в апреле прошлого года.

Президент Владимир Зеленский уполномочил Енина представлять Украину по делам против РФ в Международном суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.

В МИД Енин курировал дела по сбитым рейсам MH17 над Донбассом и PS752 в Иране.

Енин работал в дипломатической системе с 2005 года, пришел туда по линии Службы внешней разведки, впрочем, впоследствии занимался не только теми вопросами, которые присущи офицерам СВР.

Работал в посольстве в Молдове, где специализировался на вопросах приднестровского конфликта, и посольстве в Италии, где был советником-посланником.