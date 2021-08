Украина направит 100 пожарных в Грецию для борьбы с лесными пожарами

Украина направит 100 пожарных в Грецию, чтобы помочь стране бороться с масштабными лесными пожарами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Владимир Зеленский.

"Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь , - говорится в сообщении главы государства в Twitter.

I set the task to the government @Kabmin_UA to assist Greece in overcoming the devastating fires in some parts of the country. On Friday, the Cabinet of Ministers is to make a decision to send 100 of our experienced firefighters with the necessary equipment to help 🇬🇷.