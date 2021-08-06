Украина направит 100 пожарных в Грецию для борьбы с лесными пожарами

Украина направит 100 пожарных в Грецию, чтобы помочь стране бороться с масштабными лесными пожарами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Владимир Зеленский.

"Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь , - говорится в сообщении главы государства в Twitter.

I set the task to the government @Kabmin_UA to assist Greece in overcoming the devastating fires in some parts of the country. On Friday, the Cabinet of Ministers is to make a decision to send 100 of our experienced firefighters with the necessary equipment to help 🇬🇷. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Напомним, в четверг вечером жителям северных пригородов Афин Иппратиос Политея и Дросопиги было приказано эвакуироваться осле новой вспышки лесного пожара.

Как уже сообщалось, в пригороде Афин несколько дней борются с пожарами, но полностью взять их под контроль пока не удалось. Пожар подступил к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников.

На севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, составившая +47,1 градуса по Цельсию.

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