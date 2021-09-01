Население Ирландии превысило 5 млн человек впервые за 170 лет

Центральное статистическое управление Ирландии объявило, что население страны составляет примерно 5,01 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это первый случай, когда численность населения превысила уровень в 5 млн со времени переписи 1851 г., когда было зарегистрировано 5,11 миллиона жителей. Это также означает увеличение на 2,19 млн в сравнении с переписью 1961 года.

Положительная чистая миграция и естественный прирост рост населения за последние 12 месяцев составили 34 000 человек. Между тем население в возрасте 65 лет и старше выросло на 22 200 к апрелю 2021 года.

В апреле в Ирландии проживало 742 300 человек в возрасте 65 лет и старше, что на 17,9% больше, чем пять лет назад.

Статистик Джеймс Хегарти сказал, что последняя статистика отражает некоторые демографические и социальные последствия COVID-19.

По его словам, одна из причин роста населения - миграция. В 2021 году более 30 000 ирландцев вернулись жить в Ирландию, тогда как 22 000 ирландцев уехали жить за границу.

"Это лишь третий раз с 2010 года, когда больше ирландцев вернулись, чем уехали", - сказал он.

Общая численность населения возросла примерно на 6% с 2016 года, тогда как среди лиц старше 65 лет наблюдается увеличение примерно на 18%.