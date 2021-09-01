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В Копенгагене зоны ночной жизни частично закроют для людей, имевших проблемы с законом

Среда, 1 сентября 2021, 12:06

С 14 сентября в центре Копенгагена появятся четыре так называемые "зоны ночной жизни", куда ограничат вход для людей, имевших проблемы с законом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом объявили в полиции Копенгагена.

Зоны ночной жизни охватят самые популярные части города, где люди часто встречаются и гуляют пешком - Готасге, Вестаге, Вестеброге и Кодбюн.

Лица, которые ранее привлекались к ответственности за насильственные действия или нарушение законодательства об оружии, могут получить ограничение права приходить в эти части города на два года - в период с полуночи до 5 утра.

"Цель этих мер - предотвратить присутствие тех, кто может вызвать проблемы, чтобы люди могли спокойно гулять и отдыхать", - пояснил министр юстиции Ник Хеккеруп.

За первое нарушение запрета грозит штраф в размере 10 000 крон (близко 1340 евро), а повторное нарушение - арест на 30 суток.

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Дания ЕвроЖизнь
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