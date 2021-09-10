Франция предоставила гражданство 12 тысячам людей, помогавшим бороться с COVID-19

Франция по специальной быстрой схеме предоставила гражданство более 12 тысячам работников, чья работа подвергала их риску при пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Кроме ускорения процесса подачи заявки, который обычно занимает до двух лет, правительство также сократило требование о проживании в стране с пяти лет до двух.

"Работники передовой линии откликнулись на призыв нации, поэтому правильно, что нация делает шаг навстречу. Благодаря им страна выдержала", - сказала министр гражданства Марлен Скиаппа.

"Я поздравляю наших новых соотечественников с французским гражданством и благодарю их от имени республики. Страна также благодарит их ", - добавила она.

В сентябре 2020 Министерство внутренних дел предложило тем, кто "активно включился" к борьбе с кризисом в здравоохранении, подать заявку на скорую натурализацию. В четверг Скиаппа заявила, что подано 16381 заявление, а 12012 из них было одобрено.

Среди них медицинские работники, работники службы охраны и уборки, те, кто ухаживал за детьми работников ключевых сфер, работники службы помощи на дому и сборщики мусора.

В апреле 2020 персонал больниц Франции и работники домов престарелых получили необлагаемые премии в размере от 1000 до 1500 евро в рамках благодарности правительства за их работу во время кризиса COVID-19.

В августе 2020 320000 французских работников домов ухода получили бонусы до 1000 евро.