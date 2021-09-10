Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Официально: ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Пятница, 10 сентября 2021, 14:23

Совет ЕС утвердил продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов доступными для физических лиц и организаций.

Санкции будут продолжать применяться до 177 физических лиц и 48 юридических лиц.

Решение о продлении санкций было принято по письменной процедуре.

Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода.

Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции
powered by lun.ua

Статьи

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM