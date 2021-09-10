Посол Украины в США рассказала, чего ждут от Украины для движения к НАТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что для следующих шагов, приближающих Украину в НАТО, важно работать в двух направлениях - продвигать необходимые для этого реформы и параллельно через дипломатическую работу убеждать партнеров.

Об этом она рассказала в интервью Европейской правде.

Оксана Маркарова отметила, что Украина уже много сделала для приближения к НАТО - особенно учитывая продолжающуюся российскую агрессию, но и впереди остается много работы, и часть этих реформ не касаются непосредственно армии.

"Первое, конечно, - нам нужно выполнять наше "домашнее задание". Не потому, что оно нужно для НАТО - оно нужно для нас в первую очередь, но его выполнение приблизит нас к НАТО.

Второй вопрос - это вопрос политической воли. Это дипломатическое, политическое мастерство для того, чтобы работать со всеми нашими партнерами. Конечно, с США это моя работа, но также и со всеми нашими партнерами для того, чтобы двигаясь на пути реформ, приближаясь к НАТО, убедить наших партнеров, что время это пришло", - отметила посол.

По её словам, среди ключевых для Украины реформ для её будущего членства в Альянсе в США чаще всего называют гражданский контроль над вооруженными силами, что является частью приведения в соответствие со стандартами НАТО, реформа правоохранительных органов в части службы безопасности и реформы, касающиеся "Укроборонпрома".

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