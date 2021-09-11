В Париже очередной протест против "паспортов здоровья" перерос в столкновения
В Париже протест против "паспортов здоровья" в нескольких местах перерос в столкновения, полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В субботу в столице, как и обычно, анонсировали четыре отдельных шествия против требования паспорта здоровья, полиция готовилась к присутствию на них около 30 000 человек. Наибольшие силы правоохранителей сосредоточили у Елисейских полей и авеню Ваграм.
Ситуация стала напряженной после обеда на Гран-бульвар и у авеню Ваграм. Сообщается о столкновениях и применение полицией слезоточивого газа.
Как пояснил Figaro собеседник из полиции, префектура не разрешила проводить манифестацию в районе авеню Ваграм в те часы, когда этого хотели организаторы, и из-за появления там протестующих вопреки запрету начались стычки.
Premières tensions à Paris, proche des #ChampsElysees.— Remy Buisine (@RemyBuisine) September 11, 2021
Les forces de l’ordre repoussent les manifestants avec des gaz lacrymogènes. #Manifs11septembre #manifestation11septembre #PasseSanitaire pic.twitter.com/ivvrGJMpEt
PARIS - Les terrasses des #GrandsBoulevards noyées sous les lacrymogènes. Tensions en cours. #Paris11septembre #Manifs11septembre #Manif11septembre #PassSanitaire https://t.co/9yi2StzhK3 pic.twitter.com/TPaczKh7iW— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
Часть протестующих применяли петарды. В некоторых группах можно было видеть нормандские и роялистские флаги, так и, наоборот, флаги крайних левых.
Организаторы акции жаловались в соцсетях на закрытие нескольких станций метро, в чем они увидели намерение усложнить дорогу на мероприятие.
Акции против требования ковид-сертификатов для доступа ко многим заведениям и услугам и против обязательной вакцинации медиков проходят во Франции каждую субботу уже много выходных подряд, охватывая десятки больших и малых городов. Обычно протесты проходят без силовых инцидентов, однако мелкие столкновения с полицией в Париже не редкость. Как сообщалось ранее, среди организаторов парижских акций - активисты, близкие к "желтым жилетам", а также Флориан Филиппо, бывший соратник Марин Ле Пен с "Национального объединения", ныне лидер движения "Патриоты".
Применение ковид-сертификатов во Франции с августа постепенно расширяется на новые сферы и категории. С 30 августа работники ресторанов, парикмахерских, торговых центров и т.д. должны выходить на работу только с "паспортом здоровья", поэтому сдавать тесты каждые три дня, если не хотят вакцинироваться.
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