Украина должна остаться транзитером газа после 2024 года - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что Украина и в дальнейшем должна оставаться транзитной страной для российского газа и после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между двумя странами о транзите.

Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа", - сказала Меркель.

Моравецкий отметил, что сохранение за Украиной и Польшей статуса стран-транзитеров российского газа в ЕС, несмотря на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", снизит вероятность шантажа со стороны России.

"Гарантии транзита газа через территорию Украины, Польши в Западную Европу ... являются тем элементом, который уменьшает возможность шантажа со стороны России, шантажа ценами, но, что гораздо важнее, политического шантажа", - сказал он.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" с октября.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США. Европейская комиссия направила ответ Киеву, заявив "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

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