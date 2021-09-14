В США от Байдена требуют санкций к СП-2, а Украина ожидает кредит от Евросоюза: главное за 14 сентября

РФ погрожує Чехії після затримання учасника анексії Криму; У Польщі назвали терміни повної відмови від російського газу; Євродепутати закликають накласти санкції проти Польщі та Угорщини; США і Євросоюз домовилися прискорити скорочення викидів метану; У Британії вперше за багато років ремонтують Стоунхенджу.

Про ці та інші новини 14 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Крим: арешт росіянина у Чехії та дебати щодо переслідувань

Муніципальний суд Праги виніс рішення про арешт затриманого на запит України росіянина Александра Франчетті. За рішенням суду росіянин буде чекати результатів процедури екстрадиції до України у слідчому ізоляторі.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму.

РФ пригрозила Чехії відповіддю після затримання росіянина-учасника окупації Криму.

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, посла Чехії попередили, що "продовження деструктивної лінії Праги щодо Росії і її громадян призведе до подальшої деградації з ініціативи чеської сторони двосторонніх відносин і не залишиться без реакції з нашого боку".

Тим часом, ПАРЄ отримала запит про дебати щодо переслідування Росією кримських татар.

Відповідний лист був скерований главою української делегації Марією Мезенцевою на ім'я президента Парламентської Асамблеї Ради Європи Ріка Даймса.

"ПП-2": запуск не відразу, від Байдена вимагають санкцій

Радниця міністра енергетики, ексзаступниця глави МЗС України Олена Зеркаль вважає, що заяви РФ про терміни запуску газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2) є далекими від реальності.

Зеркаль зазначила, що починаючи з 8 вересня у німецького регулятора (BnetzA) є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту, тобто кінцевий термін - 8 січня 2022 року. Далі німецький регулятор передає звіт Єврокомісії, яка має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться.

Представники Республіканської партії в Сенаті США пригрозили призупинити на невизначений термін призначення п'яти високопоставлених чиновників Міністерства фінансів, якщо адміністрація Байдена не внесе в чорний список Nord Stream 2 AG - компанію, яка належить Росії та є оператором "Північного потоку-2".

У Польщі, напередодні відкриття трубопроводу "Північний потік-2", заявили, що країна стане незалежною від поставок російського газу з 2023 року.

Резолюція євродепутатів щодо ЛГБТІ

Європарламент закликав визнавати одностатеві партнерства однаково у всьому ЄС. У резолюції, ухваленій 14 вересня, депутати закликали одностатеві шлюби чи партнерства, зареєстровані у певній країні-члені, визнавати однаково у всіх інших, і до співмешканців чи партнерів однієї статі має бути таке ж відношення, як і до гетеросексуальних пар.

Депутати окремо вказують на проблеми ЛГБТ-спільноти у Румунії, Польщі та Угорщині, і закликають ЄС вдатися до додаткових заходів щодо останніх.

У резолюції, зокрема, депутати закликають Єврокомісію розглянути санкції проти Польщі та Угорщини за порушення європейських цінностей щодо прав ЛГБТІК.

Резолюція ставить під сумнів польські "зони, вільні від ЛГБТІ", а також "ворожу риторику обраних політиків, сплески гомофобного і трансфобного насильства" в ЄС.

Вибори в Європі та зміни клімату

У парламентських виборах у Норвегії перемогу здобула Робітнича партія та отримала можливість сформувати уряд - після восьмирічного правління консервативної прем'єрки Ерни Солберг.

Крок Норвегії "вліво" означає більше наближення її політичної ситуації до своїх скандинавських сусідів.

26 вересня - вибори до німецького Бундестагу. Упродовж літніх місяців рейтинг блоку ХДС/ХСС скотився до 20-21%, а це означає, що на християнських демократів очікує найвідчутніша поразка за всю політичну історію ФРН.

Про кризовий стан, у якому Ангела Меркель залишає свою політичну силу наприкінці канцлерства читайте у чудовій статті берлінського політолога Віктора Савінка Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу.

Вибори у Німеччині підштовхують громадян до різних активностей. Група молодих людей третій тиждень голодує в Берліні напередодні парламентських виборів, заявляючи, що політичні партії Німеччини неадекватно борються зі зміною клімату. Протестувальники у віці від 18 до 27 років пообіцяли продовжувати голодування доти, доки три провідні кандидати, які претендують на місце канцлерки Ангели Меркель, не погодяться зустрітися з ними.

Хоча, Захід намагається прискорити процес скорочення викидів метану. Сьогодні стало відомо, що США і Євросоюз домовилися скоротити викиди метану, які сприяють глобальному потеплінню, приблизно на третину до кінця цього десятиліття, і підштовхують інші великі економіки світу приєднатися до них.

Інші новини: ремонт Стоунхенджу, кредит від ЄС

Україна очікує 600 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у листопаді після сигналу від Міжнародного валютного фонду. У серпні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги, але його надходження можливе після рішення МВФ.

Прикордонники Молдови й України затримали контрабандистів, що возили цигарки літаком.

У Британії вперше за понад 60 років почали ремонт Стоунхенджу.

У Франції невакцинованих медпрацівників з 15 вересня відсторонятимуть від роботи.

Кількість вакансій у Британії вперше перевищила 1 мільйон.

Це лише частина цікавих новин 14 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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