ЕС обсуждает с Киевом совместное спонсорство создания заповедных территорий в Антарктиде
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс в четверг прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить "зеленый переход" Украины и сотрудничество в области окружающей среды.
Об этом Синкевичюс рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
Синкевичюс провел встречу с министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским.
По словам еврокомиссара, на встрече речь шла о возможности совместного спонсорства европейского предложения по созданию двух новых масштабных морских заповедных территорий в Антарктиде.
"Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий", - отметил еврокомиссар.
Синкевичюс также встретился с представителями неправительственных организаций, выразив убеждение, что для Украины более прочные связи с ЕС и зеленый переход являются "единственным путем".
"Несмотря на вызовы, Украина может ускорить работу над законами о биоразнообразии, заповедных территориях, промышленных выбросах и обращении с отходами", - отметил еврокомиссар.
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