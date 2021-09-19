В Бундестаге опасаются возможного увеличения числа депутатов, их уже более 700

Спикер Бундестага Вольфганг Шойбле опасается, что дальнейшее расширение состава этого законодательного органа Германии может поставить под угрозу его работоспособность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Учитывая численность следующего состава Бундестага, я обеспокоен", - предупредил Шойбле. Он считает, что в силу ожидаемого роста количества законодателей "способность Бундестага в целом функционировать находится под угрозой".

По словам Шойбле, одно из "величайших его политических разочарований" заключается в том, что в течение текущего законодательного периода не удалось провести эффективную избирательную реформу.

В нынешнем созыве Бундестага в его состав входят 709 членов. В прошлом созыве работал 631 депутат. Между тем стандартный состав Бундестага - 598 депутатов. По оценкам экспертов, по итогам предстоящих выборов показатели, скорее всего, увеличатся.

При этом, по подсчетам общественной организации "Федеральное объединение налогоплательщиков" со штаб-квартирой в Берлине - содержание законодательного органа на данном этапе уже обходится на 333 миллионов евро дороже, чем при его стандартной комплектации.

В Германии действует смешанная избирательная система, при которой граждане отдают свой первый голос за конкретного кандидата в своем избирательном округе, а второй - за партию, которая позже номинирует депутатов в Бундестаг по внутрипартийным спискам.

Если число мандатов, полученных партией благодаря победам конкретных кандидатов в отдельных округах, превышает число мандатов, которые партия должна получить в Бундестаге по результатам голосования за партийные списки, общее число депутатов Бундестага увеличивается за счет создания так называемых дополнительных мест.

При этом, чтобы сохранить соотношение политических сил в Бундестаге, распределяются так называемые мандаты на уступки мест в пользу других партий. Они выдаются другим партиям, пока не будет достигнута необходимая пропорция.

При этом лишь с 2024 года во время масштабной реформы число избирательных округов в Германии должно быть сокращено с 299 до 280.

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