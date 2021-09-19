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Укр / Рус
Укр / Рус

Макрон и Байден готовят переговоры из-за кризиса с подводными лодками

Воскресенье, 19 сентября 2021, 14:26

Телефонный разговор между президентами Франции и США запланирована "в ближайшие дни" для обсуждения ситуации вокруг контракта на подводные лодки, который потерял Париж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь заявил, что разговор состоится по просьбе американского президента.

"От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что выглядит как серьезное нарушение доверия", - сказал он.

Атталь заверил, что французское правительство хочет "найти путь вперед со своими партнерами". "Но без доверия это не работает", - добавил он.

Напомним, Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против военной соглашения, которое заключили две страны совместно с Великобританией.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, который называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако, Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

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Макрон Байден
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