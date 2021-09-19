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Укр / Рус

В Нидерландах открыли первый национальный памятник Холокоста

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Воскресенье, 19 сентября 2021, 17:14

В Амстердаме открыли памятник, на котором перечислены имена 102 163 голландских жертв Холокоста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NU.nl.

Это первый национальный мемориал Холокоста, построенный в Нидерландах. На открытие приехали король Виллем-Александр и премьер-министр Марк Рютте.

 

Памятник, спроектированный 75-летним Даниэлем Либескиндом, потерявшим родственников во время Холокоста, находится в центре нидерландской столицы и представляет собой лабиринт кирпичных стен, которые, если смотреть сверху, образуют еврейские буквы, читаемые "в память".

На каждом кирпиче нанесено имя еврея, рома или синти, депортированного из Нидерландов и погибшего в нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Большая часть еврейского населения Нидерландов была депортирована во время немецкой оккупации.

Строительство мемориала затягивалось годами из-за споров о том, где его следует построить, о стоимости и дизайне. Памятник стоимостью 15 миллионов евро был профинансирован за счет частных пожертвований, а также Амстердама и других муниципалитетов.

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Нидерланды
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