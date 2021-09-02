Президент Польши утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом, о чем его просило правительство.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.
Теперь документ отправлен в Сейм, который должен подтвердить решение президента.
Заседание нижней палаты парламента, скорее всего, состоится в понедельник. Депутаты имеют право отклонить президентское постановление, но для этого им нужно большинство. По этому поводу идет политическая борьба, отмечает издание.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил во вторник, что правительство решило обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне, то есть в части Подляского и Люблинского воеводств.
"Буквально минуту назад президент решил издать постановление и ввести чрезвычайное положение в районе, указанном Советом министров", - сказал в четверг на пресс-конференции представитель президента Блажей Спихальский.
По его словам, постановление было отправлено для публикации в Законодательном вестнике, после чего вступит в силу, а также спикеру Сейма.
За август 2021 года Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.
В соседнюю Литву с территории Беларуси за 2021 год прибыло более 4000 нелегальных мигрантов, из них большинство - в течение июля.
Напомним, президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.