В Польше от жестокого избиения полицией умер 25-летний украинец - СМИ

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Как сообщает "Европейская правда", историю смерти украинца описало польское издание Gazeta Wyborcza.

Украинец умер 30 июня в вытрезвителе Вроцлава, но детали его смерти СМИ описывают только сейчас.

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Никифоренко возвращался на автобусе домой после распития спиртных напитков с коллегами по работе, пишет газета. По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой - странно вел себя и бился головой в окно.

Водитель автобуса вызвал скорую помощь, а та - полицейский патруль. В крови украинца обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. Gazeta Wyborcza получила видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве и утверждает, что к украинцу необоснованно применили насилие.

По данным газеты, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. На кадрах видно, как Дмитрий вошел в комнату в 22.27 с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, мужчина пытался встать. В этот момент на него набросились шесть человек - правоохранители и сотрудники вытрезвителя.

Они садились на мужчину, прижимали его голову к полу коленом, привязали к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Это продолжалось полчаса, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные меры не были успешными, и Дмитрий умер в 23:53.

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Официально причина смерти украинца до сих пор не установлена. Дмитрия Никифоренко похоронили в Украине в середине августа.

По данным издания, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной смерти стало насильственное удушение.

Расследование смерти украинца ведет районная прокуратура Свидницы. Оно было перенесено туда, чтобы избежать обвинений в предвзятости. Следователи ждут результатов вскрытия, назначены дополнительные анализы.

Главный комиссар полиции Нижней Силезии Камил Ринкевич рассказал RMF FM, что у полицейских не были включены камеры на униформе. Стаж работы правоохранителей, которые были отстранены - от 2 до 19 лет.

Wyborcza пишет, что четырех полицейских отстранили после публикации статьи, двух уволили со службы.