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Укр / Рус

У Зеленского рассказали о запланированных встречах в США

Вторник, 21 сентября 2021, 09:26

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и в среду выступит с речью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Завтра президент примет участие в ее открытии, а послезавтра выступит с речью в ходе общих прений. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени. Также президент Украины встретится с президентом ГА Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - написал Никифоров.

По его словам, у Зеленского также запланированы встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США", - добавил Никифоров.

Ранее стало известно, что 21 сентября у Зеленского запланирована встреча с лидерами Польши, Молдовы и Грузии.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Также стало известно, что Генеральная ассамблея ООН внесла вопрос о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня своей очередной сессии.

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Зеленский США
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