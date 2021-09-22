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Стефанишина: Украина выполнила Соглашение об ассоциации на 58%

Среда, 22 сентября 2021, 13:56

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 58%.

Об этом она сказала на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За весь период действия Соглашения, за половину всего времени, отведенного на выполнение Соглашения, мы выполнили 58% всех обязательств для Украины. 25% этих обязательств были выполнены именно в 2021 году", - сказала Стефанишина.

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Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (83%), статистика и обмен информацией (84%), госзакупки (85%), гуманитарная политика (54%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (87%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Среди всех 24 сфер наименьший прогресс достигнут в сферах: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), социальной политики и трудовых ресурсов (43%) и транспорта, транспортной инфраструктуры, почтовых и курьерских услуг (44%).

Согласно мониторингового отчета, который подготовил аналитический центр "Украинский центр европейской политики", по состоянию на июль 2020 года Украина выполнила соглашение на 41,6%.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что на саммите Украина-ЕС 12 октября будет представлена украинская оценка выполнения Соглашения об ассоциации.

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Ассоциация с ЕС Стефанишина
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