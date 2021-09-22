Посол Великобритании ожидает скорейшего расследования обстрела авто Шефира

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила обеспокоенность в связи с обстрелом автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.

Реакцию на нападение Симмонс обнародовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно быстрее", - написала Симмонс, комментируя заявление главы МВД Дениса Монастырского, что Шефира планировали не напугать, а убить.

Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.

Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещает "сильный ответ".