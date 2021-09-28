Как вывести национальных товаропроизводителей из замкнутого круга борьбы с демпингом

Что приоритетнее - защита потребителя или отечественного производства? В Украине это противостояние вышло за рамки "классики жанра", перейдя на совершенно новый уровень.

О дилемме между Антимонопольным комитетом (АМКУ) и Минэкономики в отношении приоритетов читайте в статье партнера юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", руководительницы практики международной торговли Елены Омельченко и юриста антимонопольной практики юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Ольги Самойленко Война регуляторов: почему Украина потеряла баланс между защитой рынка и потребителя.

По своей природе "ценовое соревнование" между участниками, в результате которого формируется цена на товар, выглядит как вполне естественное явление для рынка. Но можно ли назвать честным соревнование, в котором цена импортного товара ниже себестоимости товара отечественного производителя?

В таком случае меры против демпинга являются не только способом торговой защиты местного производителя, но и инструментом выравнивания конкуренции на рынке.

Защитные меры применяются в виде антидемпинговой пошлины на товар - что, по сути, является формой тарифного регулирования. То есть выравнивание цены на товар импортера происходит до того момента, как товар попадает на внутренний рынок.

Казалось бы, какие еще могут возникнуть проблемы после того, как баланс между ценой национального производителя и импортера восстановлен, и где еще кроется конфликт между двумя сферами регулирования?

Но в украинских условиях этого недостаточно.

У украинских товаропроизводителей, в связи с установлением пошлины на иностранный товар, возникает желание еще больше повышать цены на свою продукцию.

Повышение цены национальным товаропроизводителем является логическим следствием введения антидемпинговых мер.

То есть национальный товаропроизводитель, понеся в течение длительного периода убытки из-за недобросовестного импорта, рассчитывает их компенсировать за счет повышения цены после применения антидемпинговых пошлин. При этом величина, на которую нацпроизводитель планирует повышать цену, как правило, соответствует или марже ущерба, или демпинговой марже, установленной министерством.

В то же время то, насколько "экономически обоснованным" является такое повышение, остается неясным, поскольку практика Антимонопольного комитета и законодательство не регулируют этот вопрос. Поэтому национальный производитель, повышая цену, всегда берет на себя антиконкурентные риски.

Почему национальный производитель в Украине часто попадает в замкнутый круг и что с этим делать, читайте в материале Елены Омельченко и Ольги Самойленко Война регуляторов: почему Украина потеряла баланс между защитой рынка и потребителя.