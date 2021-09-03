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Укр / Рус
Укр / Рус

Лидер немецких либералов выступил за более точечные санкции против РФ

Пятница, 3 сентября 2021, 08:42

Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер считает, что Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DW.

Линднер выступает за так называемый "акт Магнитского", предусматривающий индивидуальные санкции.

По его словам, результатом подобных мер для сторонников нынешнего российского режима могут стать индивидуальные ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границу, а также иметь собственность или счета за рубежом.

Он считает, что такие ограничения были бы более эффективными, чем введение санкций, которые сказываются на всех жителях России и даже "позволяют Путину выдавать себя за жертву". При этом он поддержал продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.

Линднер не обошел стороной и вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" и особенно отметил необходимость учитывать интересы Украины. "Следует исключить угрозу шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа", - подчеркнул он.

Последние соцопросы показывают, что "Свободные демократы" могут занять четвертое место на выборах в Бундестаг в сентябре.

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