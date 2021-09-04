В Финляндии вводят ограничения для электросамокатов

В Финляндии вводят ограничения для использования электросамокатов, чтобы предотвратить несчастные случаи с ними.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Максимальная скорость электросамокатов будет уменьшена во всех городах в дневное время с 25 до 20 км/ч, а в ночное время - с 25 до 15.

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В столице Хельсинки прекратится прокат электросамокатов в выходные дни в ночные часы - с полуночи до пяти утра.

Столичные власти сообщили, что договорились об этом с крупнейшими прокатными компаниями в Финляндии. Речь идет об эксперименте, который продлится до конца года.

Предполагается, что эти меры помогут предотвратить несчастные случаи с участием электросамокатов.

На запрете использования электросамокатов по ночам в выходные уже давно настаивали врачи. Согласно статистическим данным, около 70% пациентов, обращающихся в травматологию столичной больницы Мейлахти после аварий в результате езды на электросамокате, травмируются в ночное время.

Среди тех, кто получил травму головы, 80% управляли самокатом в нетрезвом состоянии.