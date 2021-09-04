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Кулеба не исключает новых соглашений с США об оружии в дополнение к Javelin

Суббота, 4 сентября 2021, 16:31

Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем "Джавелин" от США, однако глава МИД Дмитрий Кулеба не исключает новых договоренностей с Соединенными Штатами в отношении других видов оборонного летального оружия.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда"

"Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin.

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Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и в отношении других видов оборонного летального и нелетального оборудования", - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что "по понятным причинам" не может разглашать детали. "Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил министр.

Кулеба отметил, что диалог по вопросам обороны и безопасности между Украиной и США будет продолжаться также и в рамках соответствующей рабочей группы Комиссии стратегического партнерства.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

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МИД Кулеба США
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