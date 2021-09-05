Во время столкновений в Черногории пострадали около 20 полицейских

Во время беспорядков в черногорском городе Цетинье, где проходила интронизация митрополита Сербской православной церкви, пострадали около 20 полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

После интронизации митрополита Йоаникия в Цетинском монастыре ситуация в городе спокойная и стабильная.

Всего в течение дня около 20 полицейских получили ранения, сообщил помощник директора полицейской администрации Драган Горович.

"Сейчас, по поступившей информации, около 20 полицейских получили ранения. Что касается граждан, мы постоянно общаемся с медицинской службой в Цетинье, и до сих пор нет информации, что кто-то из граждан сообщил о каких-либо травмах, которые он получил сегодня" - сказал Горович.

Он отметил, что полиция во время беспорядков не злоупотребляла применением средств принуждения.

По его словам, использование химикатов полицией было ответом на то, что применяли граждане.

"Полиция подвергалась непрерывным атакам с применением пиротехнических средств, петард, фейерверков, различных предметов и средств, которые могли нанести травмы. В ответ полиция применила физическую силу и химические средства", - сказал Горович.

Как сообщалось, полиция Черногории несколько раз применяла слезоточивый газ против протестующих в городе Цетинье, где проходила интронизация нового митрополита Сербской православной церкви.

Детальнее о попытках новой черногорской власти взять курс на сближение с Сербией, читайте в статье о церковном законе, расколовшем Черногорию, и в публикации Черногория в шпагате: как совместить курс на ЕС и любовь к "русcкому миру".