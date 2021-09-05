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Укр / Рус
Укр / Рус

В Амстердаме протестуют десятки тысяч коронаскептиков

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Воскресенье, 5 сентября 2021, 16:12

В Амстердаме десятки тысяч людей участвуют в протестном семикилометровом марше через центр города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Муниципалитет Амстердама уже предупредил граждан, что в центре слишком людно и призвал воздержаться от участия в акции.

Организаторы согласились, что демонстрация закончится около 15.00 на площади Дам. По словам представителя муниципалитета, атмосфера акции пока была мирной.

Девиз демонстрации - "Вместе для Нидерландов". Инициатор - Мишель Рейкинга, который уже организовал несколько протестов против мер по борьбе с коронавирусом под названием "Выпить кофе на Музейной площади".

 

По словам Рейкинга, сегодня в акции принимают участие шестьдесят организаций. Перед началом он заявил, что ожидает около 50 000 участников, и назвал это "самой большой демонстрацией с момента введения мер против коронавируса". По данным организаторов, протест направлен не только на нынешние меры против коронавируса, но и против других правительственных мероприятий.

На изображениях с акции видно, как демонстранты несут флаги, желтые зонтики и воздушные шары. Есть также лозунги, такие как "QR заходит слишком далеко" и "Вакцина от COVID - это яд".

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Нидерланды
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