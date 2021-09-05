В Германии от начала пандемии зафиксировано 4 миллиона случаев коронавируса

Число официально зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в Германии превысило четыре миллиона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 5 сентября, в стране с начала пандемии был обнаружен 4005641 случай. За последние сутки было зафиксировано 10 453 случая заражения.

Количество умерших от последствий коронавируса в сутки выросло на 21 до 92346.

Среднее по Германии количество новых заражений за последние семь дней увеличилось до 83,1 на 100 000 населения. Этот показатель к концу июня был решающим для усиления или ослабления протикоронавирусних мероприятий.

В связи с достигнутым за последние месяцы значительным прогрессом в вакцинации в Германии резко снизилось число пациентов с коронавирусов в больницах и количество смертей от последствий инфекции, поэтому в будущем планируется учитывать прежде всего число госпитализаций. Этот показатель был актуализирован RKI 3 сентября и составил в среднем по Германии 1,83 случая госпитализации с COVID-19 на 100 000 жителей за последние семь дней.

При этом пока не определено критическое значение показателя госпитализаций, при котором предполагается вновь усиливать ограничительные меры. До сих пор максимальное значение было зафиксировано в конце декабря 2020 года и составило 15,5 случая госпитализаций на 100 000 жителей Германии за семь дней.

По последним данным, полную вакцинацию от коронавируса прошли 50,8 миллиона жителей Германии (61% населения страны). При этом одну дозу вакцины получили 54,5 миллиона человек (65,6% населения).