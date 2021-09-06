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Меркель выступает за начало переговоров с талибами

Понедельник, 6 сентября 2021, 08:42

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье, что выступает за открытие политического диалога с "Талибаном", исламистской группой, которая контролирует большую часть Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"По поводу талибов, то, конечно, мы должни с ними говорить, потому что сейчас это те, к кому надо обращаться", - сказала Меркель во время визита в город Хаген на западе Германии, пострадавший от наводнения ранее в этом году.

Она сказала, что переговоры необходимы для эвакуации афганцев, осталившихся там.

"Мы хотим вывести из страны людей, которые работали, в частности, в немецких организациях развития и которые сейчас испытывают угрозу", - добавила Меркель.

Она сказала, что диалог позволит продолжить поступления гуманитарной помощи в Афганистан. По ее словам, хорошим сигналом является то, что международный аэропорт Кабула недавно был вновь открыт для полетов.

Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, который был с Меркель в поездке, также выразил поддержку переговорам с талибами.

Комментарии Меркель прозвучали после того, как представитель талибов заявил в воскресенье газете Welt am Sonntag, что группа хотела бы "крепких и официальных дипломатических отношений с Германией".

Меркель не сказала, что поддерживает полноценные дипломатические отношения с Афганистаном, подконтрольным талибам. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на этой неделе, что Германия может возобновить работу дипломатического офиса в Кабуле, если талибы среди других условий уважать "основные права человека и женщин".

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Афганистан Меркель
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