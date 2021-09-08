Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В правительстве Чехии исключают локдаун во время новой волны эпидемии

Среда, 8 сентября 2021, 17:57

В правительстве Чехии объявили, что страну скоро ждет новая волна эпидемии коронавируса, но исключили всеобщий локдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

За вторник 7 сентября в Чехии зарегистрировали 588 новых заражений - больше всего с 25 мая. Из них более 75% не были привиты от коронавируса. Штамм "Дельта" составляет 80% исследованных образцов.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что данные свидетельствуют о начале новой волны эпидемии. В то же время, отметил он, показатели госпитализаций существенно ниже, и есть надежда, что соотношение между количеством заражений и количеством людей, нуждающихся в лечении в больнице, будет другим.

"Не думаю, что нам придется прибегнуть к новому локдауну", - сказал Войтех, отметив, что единственным способом остановить эпидемию является вакцинация.

"Мы сейчас лучше готовы, локдауна не будет", - заявил также премьер-министр Андрей Бабиш.

Он добавил, что считает самой большой проблемой то, что до сих пор около 400 000 человек в возрасте от 60 лет не вакцинировались от коронавируса из-за нежелания делать это.

В настоящее время в Чехии полностью привиты от коронавируса 64% взрослых, и почти 66% привиты по крайней мере первой дозой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Польша и Еврокомиссия – в шаге от полноценного конфликта. Атаки Варшавы на судебную власть и права ЛГБТ вскоре могут вылиться в санкции.
8 сентября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Медицинская евроинтеграция: пойдет ли ЕС на открытие рынка для украинских лекарств

Сможет ли Украина повторить успех Израиля и заключить с ЕС "промышленный безвиз" для лекарственных средств? (укр.)
8 сентября 2021 — Борис Даневич, Американская торговая палата в Украине

Поворот влево: как в Германии сменился лидер предвыборной гонки и какие последствия это будет иметь

Эсдеки неожиданно вырвались на первое место накануне выборов в Бундестаг. Что стало секретом их успеха и с кем они могут создать коалицию? (укр.)
7 сентября 2021 — Виктор Савинок, для Европейской правды