159 граждан Украины просят об эвакуации из Афганистана - МИД

159 граждан Украины обратились в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации с территории Афганистана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"По имеющейся у нас информации на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой", - сказал Кулеба.

По его словам, дипломаты работают через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства некоторых стран, имеющих связи с талибами, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.

"Но я хочу подчеркнуть, что те граждане Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска, для безопасности которых существуют реальные угрозы. Это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Украина последними рейсами 28 августа эвакуировала всех своих граждан, которые изъявили такое желание и вышли на контакт с МИД.

Также стало известно, что благодаря украинским военным удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады - после неудачных попыток Канады и США.

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