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Укр / Рус
Укр / Рус

В Швейцарии предлагают ужин в ресторане за счет правительства тем, кто убедит друга прививаться

Пятница, 1 октября 2021, 16:50

Граждане Швейцарии, которые убедят своих друзей сделать прививку от COVID-19, могут рассчитывать на бесплатный ужин в ресторане или на кино в качестве комплимента от государства по схеме, направленной на повышение низкого уровня вакцинации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швейцария стала свидетелем многочисленных акций протеста антивакцинаторов, 42% из ее 8,7-миллионного населения еще не полностью вакцинированы, что является достаточно высоким показателем по европейским стандартам.

Объявив о необычной схеме стимулирования вакцинации, министр здравоохранения Ален Берсет сказал: "Уровень иммунизации... остается очень низким, и это означает, что мы не можем прекратить меры сдерживания".

Согласно инициативе в размере 150 млн франков, каждому только что привитому будет предложено назвать того, кто убедил его сделать прививку, а потом этому человеку будет отправлено 50 швейцарских франков (54 доллара США) для использования в кинотеатрах или ресторанах, участвующих в правительственной программе.

Правительство заявило, что также планирует объявить национальную неделю вакцинации с 170 мобильными центрами вакцинации.

Хотя количество случаев коронавируса в стране сокращается, но учитывая большое количество лиц, не имеющих иммунитета и очень заразный вариант "Дельта", все еще существует значительный риск второй волны инфекции, которая может наложить большую нагрузку на больницы, заявили в правительстве.

Швейцария и соседнее княжество Лихтенштейн зарегистрировали более 841 000 случаев COVID-19 и более 10 700 смертей.

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Швейцария Вакцины
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