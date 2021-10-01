Полиция Австрии провела операцию из-за сообщения о бомбе в посольстве Беларуси
Полиция Вены обыскала здание посольства Беларуси в Австрии после сообщения о бомбе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.
"Операция длится с полудня из-за угрожающей ситуации", - сказали в полиции.
Однако позже выяснилось, что угроза не подтвердилась.
По согласованию с работниками посольства, в помещении в екстериториальний зоне дипломатического представительства был проведен обыск и ничего не найдено, заявил представитель полиции Кристофер Верняк.
Государственное управление охраны конституции сейчас расследует инцидент и разыскивает автора сообщения о заминировании.
По словам очевидцев, жителей соседних зданий посольства в районе Пензинг также временно попросили покинуть свои дома.
Полиция дежурила у посольства на улице Гютельбергштрассе с полудня. После обыска здания все оцепления были сняты.