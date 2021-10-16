Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии

15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.

Об этом сообщило посольство Украины в Сербии, пишет "Европейская правда".

В частности, начало действовать соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.

Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся накануне в Киеве, никоим образом не упоминались угрозы для безвизового режима с Евросоюзом.