В Австрии после коррупционного скандала принес присягу новый канцлер

Бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг принес присягу на пост канцлера после того, как его предшественник Себастьян Курц был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Церемония приведения к присяге нового канцлера состоялась в президентском дворце в Вене.

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"Я клянусь, что буду честно соблюдать Конституцию и все законы республики, и буду выполнять свой долг по мере своих знаний и убеждений", - пообещал Шалленберг.

Президент Алексндр ван дер Беллен отметил, что Шалленбергу с его дипломатического опыта известно, как привести "самые противоречивые позиции к общему знаменателю". Он выразил уверенность, что эта способность будет "очень полезной" Шалленбергу как канцлеру.

Должность главы МИД вместо Шалленберга занял нынешний посол во Франции Михаэль Линарт.

Напомним, вечером 9 октября Себастьян Курц, глава правительства Австрии с 2017 года, объявил о своей отставке из-за коррупционного скандала - под давлением коалиционных партнеров. Курца и еще 9 человек заподозрили в манипуляции соцопросами и подкупе СМИ за государственные средства.

Курц отверг обвинения в свою сторону, но заявил, что решил все равно уйти с должности.

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По договоренности между коалиционными партнерами, Курц, оставаясь главой правящей Австрийской народной партии, предложил на должность нового канцлера кандидатуру беспартийного Александра Шалленберга.

Ранее прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который повалил его прежнее правительство.