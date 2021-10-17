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Извержению вулкана на Ла-Пальме не видно конца - власти Канарских островов

Воскресенье, 17 октября 2021, 14:52

Глава правительства Канарских островов заявил, что пока не видно конца извержению вулкана, которое началось около месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным Национального географического института Испании, в воскресенье на острове произошло 42 сейсмических движения, самое большое из которых достигло магнитуды 4,3.

"Нет никаких признаков того, что конец извержения неизбежен, хотя это самое большое желание всех", - сказал Анхель Виктор Торрес, цитируя точку зрения ученых.

Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий на Ла-Пальме с тех пор, как 19 сентября началось извержение вулкана.

Около 7000 человек были эвакуированы из своих домов на острове, который насчитывает около 83000 жителей и является частью архипелага Канарских островов у северо-запада Африки. Подробнее

Авиакомпания Binter заявила, что отменила все свои рейсы на Ла-Пальму в воскресенье из-за пепла от вулкана.

Оператор государственного аэропорта Aena сообщила, что почти половина - 22 из 38 - всех рейсов на остров в воскресенье были отменены, но аэропорт остается открытым.

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Испания стихийные бедствия
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