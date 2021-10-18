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Кулеба: нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО

Понедельник, 18 октября 2021, 15:27

Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Североатлантическом Альянсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Худший сценарий уже произошел: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - говорится в сообщении.

Заявление Кулебы прозвучало в ответ на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что "вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России".

Напомним, Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Также прекращается деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и информационного бюро НАТО в Москве, которое было основано при посольстве Королевства.

Ранее в НАТО решили сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

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Украина-НАТО Кулеба Россия
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