Почему мигрантский кризис делает Польшу слабее

Правящая партия Польши сделала миграционный кризис вопросом внутренней политики. Таким образом, представители власти пытаются атаковать в первую очередь лидера оппозиционной "Гражданской платформы" Дональда Туска.

О переходе политического противостояния в Польше на новый уровень читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Оппозиция атакует вместе с Путиным": как миграционный кризис усугубил противостояние в Польше.

С начала лета Беларусь привлекает к себе "туристов" из стран Ближнего Востока и Африки, помогая им перейти границу ЕС или с Литвой, или с Польшей. Как следствие - уже через несколько дней пункты приема беженцев, которые были не рассчитаны к такому трафику, оказались заполненными, а потому Варшаве и Вильнюсу пришлось использовать действия, сомнительные с точки зрения международного права - заставлять мигрантов вернуться в Беларусь.

Белорусские пограничники также не давали возможности мигрантам зайти на территорию страны (большинство из этих туристов имели визу с одноразовым въездом).

Поэтому на пограничной полосе накапливалось значительное количество людей, в том числе и детей, и с этим что-то надо было делать. Особенно - с началом холодов, в результате чего уже зафиксировано несколько смертей мигрантов от переохлаждения.

Вопрос беженцев - и выбор между поддержкой действий власти и их критикой, стало настоящим вызовом для польской оппозиции.

С одной стороны, шаги польской власти откровенно противоречат международному законодательству. С другой - выступать против них означает де-факто подыгрывать Лукашенко.

Оппозиция в целом поддерживала последние законодательные изменения по укреплению границ страны. Впрочем, последние недели спикеры партии власти "Право и Справедливость" (ПиС) не устают заявлять - если бы сейчас у власти был Дональд Туск и его "Гражданская платформа", то Польша не стала бы защищать свои границы и ее быстро бы наполнили мигранты.

В конце концов председатель партии власти ПиС Ярослав Качинский указал на то, что действия оппозиции в Варшаве, в дополнение к гибридной атаке на границе, побудили Александра Лукашенко и Владимира Путина к эскалации и укреплению нападения.

Польская власть избрала жесткий ответ на шантаж Лукашенко, но одновременно решила использовать этот кризис в своих внутриполитических спорах.

Похоже, что такие заявления - подготовка общественного мнения к более жесткой критике со стороны оппозиции.

Оснований ожидать усиления критики также более чем достаточно.

О том, как миграционный кризис усиливает конфронтацию в польском политикуме читайте в статье Юрия Панченко "Оппозиция атакует вместе с Путиным": как миграционный кризис усугубил противостояние в Польше.