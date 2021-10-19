Глава Еврокомиссии назвавала пути "наказания" Польши за резонансное решение суда

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последнее решение Конституционного суда Польши ставит под сомнение основы Евросоюза, и назвала варианты действий Еврокомиссии в ответ.

Об этом фон дер Ляен написала во вторник в своем аккаунте в Twitter, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что Европейская комиссия внимательно оценивает недавнее постановление Конституционного суда Польши.

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"Но я уже могу сказать: я глубоко обеспокоена. Это решение ставит под сомнение основы ЕС. Это прямой вызов единства европейского правопорядка", - написала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия не позволит поставить под угрозу европейские ценности.

"Еврокомиссия будет действовать. Варианты известны: процедура привлечения к ответственности; механизм обусловленности и другие финансовые инструменты для защиты бюджета ЕС; процедура по статье 7", - отметила фон дер Ляйен, под последним имея в виду процедуру, которая может привести к лишению права голоса в Совете Евросоюза, коллегиальном органе по принятию решений в ЕС.

7 октября Конституционный суд Польши по представлению премьера признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть шаги в ответ.

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