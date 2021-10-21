Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польская PGNiG предупредила Германию об угрозах запуска "Северного потока-2"

Четверг, 21 октября 2021, 15:56

Польская нефтегазовая компания PGNiG представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы для безопасности поставок газа в Европейский Союз, связанные с запуском этого газопровода.

Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении на сайте компании, сообщает "Европейская правда".

Компания PGNiG и ее немецкий филиал PGNiG Supply&Trading 20 октября представили Федеральному министерству экономики и энергетики Германии свою позицию. В ней говорится о негативном влиянии сертификации Nord Stream 2 AG по модели ITO на безопасность энергоснабжения в Европейском Союзе и в отдельных государствах-членах, включая Польшу.

Читайте также
РФ дает понять ЕС, что не даст дополнительный газ без "Северного потока-2" - Bloomberg

В своей позиции обе компании указали на обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что сертификация оператора "Северного потока-2" по модели ITO увеличивает угрозу безопасности поставок газа.

"Вопреки позиции Nord Stream 2 AG, газопровод не является дополнительным маршрутом поставки газа в Европу, а предназначен для обхода существующих маршрутов поставки газа с восточного направления, то есть через Польшу и Украину", - сказано в сообщении.

Обе компании также отметили тот факт, что Nord Stream 2 AG контролируется материнской компанией, которая значительно влияет на безопасность энергопоставок в Европейском Союзе и в отдельных государствах-членах.

"Текущая ситуация на рынке газа в Европейском Союзе показывает, насколько серьезна угроза безопасности поставок в рамках проекта "Северный поток-2", - заявил Павел Маевский, президент PGNiG SA.

Читайте также
Германия должна противостоять шантажу РФ из-за "Северного потока-2" - лидер "Зеленых"

"Предположение о возможности обеспечения дополнительных поставок газа только через газопровод "Северный поток-2" является проявлением давления на продолжающийся процесс сертификации и доказывает, что проект мотивировано стремлением избежать текущих транзитных маршрутов. Учитывая неиспользованную пропускную способность существующих газопроводов,"Северный поток-2" не нужен для увеличения поставок газа в страны Европейского Союза", - добавил Маевский.

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев, то есть продлиться до начала 2022 года.

Заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором подала также НАК "Нафтогаз Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны