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Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на 30 дней из-за газового кризиса

Пятница, 22 октября 2021, 15:43

В Молдове объявлено чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за дефицита газа.

Такое решение на заседании в пятницу утвердил парламент, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутаты 55 голосами одобрили предложенный правительством проект постановления об объявлении чрезвычайного положения сроком на 30 дней.

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Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила с трибуны парламента, что на рынке природного газа в Молдове зарегистрирован дефицит около 16 млн кубических метров, потребность в газе на октябрь покрыта только на 67%.

"Как вы знаете, вчера в Москве прошел новый раунд переговоров по поставкам природного газа. Ситуация изменилась, но на данный момент у нас нет окончательной новой договоренности и уверенности в том, что она будет достигнута в конце концов", - сказала Гаврилица.

Депутаты от оппозиции заявили, что необходимости объявлять чрезвычайное положение нет.

Режим чрезвычайного положения позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

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Введение режима чрезвычайного положения позволит выделить сейчас из бюджета необходимую сумму денег предприятию Energocom, и не ждать месяц, как предусмотрено законом.

Energocom проведет тендер и закупит объемы природного газа для подачи в национальную сеть, чтобы вернуть давление в системе до нормального уровня, что позволит обеспечить страну газом.

При этом правительство Молдовы намерено продолжить переговоры с "Газпромом".

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Молдова Энергетика Россия
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