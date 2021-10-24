Орбан обвинил ЕС и США в попытках вмешательства в политику Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан на фоне приближения выборов в следующем году обвинил Брюссель и Вашингтон в попытках вмешательства в политику Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Впервые с момента прихода к власти в 2010 году Орбан столкнется с объединенным фронтом оппозиционных партий, включая социалистов, либералов и бывшую ультраправую, ныне правоцентристскую партию "Йоббик" на парламентских выборах 2022 года.

Орбан сказал десяткам тысяч своих сторонников в центре Будапешта, что Вашингтон и миллиардер Джордж Сорос пытаются добиться избрания своих людей, венгерской левой оппозиции, используя деньги, средства массовой информации и сети.

"Но важно не то, чего хотят они в Брюсселе, в Вашингтоне и в СМИ, направляемых из-за рубежа. Свою судьбу будут решать венгры", - сказал Орбан.

"Наша сила в нашем единстве ... мы верим в те же ценности: семью, нацию и сильную и независимую Венгрию", - заявил он.

На отдельном митинге оппозиции ее лидер Петер Марки-Зай заявил, что в случае его избрания правительство разработает новую конституцию, подавит коррупцию, введет евро и гарантирует свободу СМИ.

Правительство Орбана со своим основным союзником Польшей конфликтует с Брюсселем из-за свободы СМИ, вопрос верховенства права и права ЛГБТ, заявляя, что интерес Венгрии заключается в том, чтобы оставаться членом сильного Европейского Союза.

"Брюссель разговаривает с нами и относится к нам вместе с поляками так, будто мы враги ... ну, пора им в Брюсселе понять, что даже коммунисты не смогли победить нас", - сказал Орбан своим сторонникам в субботу.

Напомним, в Будапеште десятки тысяч людей 23 октября вышли на акции к годовщине Венгерской революции 1956 года, является государственным праздником. Сторонники Виктора Орбана и оппозиции провели отдельные демонстрации.