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Цена бензина в Британии достигла рекордного уровня

Понедельник, 25 октября 2021, 16:57

Цены на бензин в Великобритании достигли 142,94 пенса за литр, самого высокого уровня в истории страны.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Последний раз цены на топливо оставались около этого уровня в апреле 2012 года.

Заправить средний семейный автомобиль сейчас на 15 фунтов (17,7 евро) дороже, чем годом ранее, заявило автомобильная организация RAC, назвавшая новый максимум "темным днем ​​для водителей".

В RAC заявили, что это увеличение частично связано с удвоением цены на нефть с прошлого года. Некоторые аналитики считают, что цена на нефть может расти и дальше.

По данным RAC, цена на неэтилированный бензин с октября прошлого года подскочила на 28 пенсов за литр, а это означает, что теперь заправка семейного автомобиля стоит 78,61 фунта стерлингов.

"Это нанесет ущерб бюджетам многих домашних хозяйств и, несомненно, окажет влияние на экономику в целом", - заявил представитель RAC.

Организация заявила, что другие расходы, помимо нефти, также привели к росту цен на топливо. Розничные торговцы увеличили свою прибыль на 2 пенса за литр с примерно 5,5 пенса в апреле прошлого года до 7,5 пенса за литр.

RAC заявил, что розничные торговцы, особенно мелкие и независимые, пытались восстановить свою прибыль после резкого падения продаж, вызванного первым карантином в Британии весной прошлого года.

Напомним, в Чехии цены на бензин и дизельное топливо на АЗС продолжили резкий рост и достигли самого высокого уровня за почти семь лет.

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Великобритания
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