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В Чехии задержаны члены преступной группы "Луганская бригада"

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Вторник, 26 октября 2021, 18:02

Полиция Чехии задержала членов организованной преступной группировки "Луганская бригада", обвиняемых в ряде преступлений.

Об этом говорится в заявлении чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители на прошлой неделе провели в Южной Моравии масштабную операцию под названием "Бригада".

Согласно данным расследования, участники так называемой "Луганской бригады" длительное время осуществляли преступную деятельность в городе Брно и Южно-Моравском крае, которая была сосредоточена прежде всего на шантаже выходцев из Украины.

Потерпевшие должны были платить обвиняемым единовременно или регулярно за так называемую защиту.

Чтобы запугать сограждан, члены группировки прибегали к давлению различных форм и интенсивности и обогатились на сумму не менее 2,7 млн ​​чешских крон (около 100 тысяч евро).

Во время спецоперации задержали 7 человек (4 мужчины и 3 женщины). Четверо мужчин обвиняются в "участии в организованной преступной группе" и "вымогательстве" и заключены под стражу.

Во время обысков в местах проживания членов группировки изъяты две единицы огнестрельного оружия и наличные. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет.

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Чехия криминал
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