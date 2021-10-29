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Посольство США о применении Украиной "Байрактара": РФ неоднократно нарушала договоренности

Пятница, 29 октября 2021, 17:12

Россия неоднократно использовала артиллерию и беспилотники против украинских сил на Донбассе в нарушение Минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, полученном "Европейской правдой".

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного", - говорится в заявлении.

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В посольстве подчеркнули, что официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности.

Напомним, в МИД Германии заявили, что обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг беспокойство МИД Германии в связи с применением дрона "Байрактар" на Донбассе.

МИД Франции в четверг также выразил обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и информацией о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".

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США Россия Донбасс и ОРДЛО
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