Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси

Глава оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал всех сторонников оппозиции собраться в Тбилиси в воскресенье на площади перед парламентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

Мелия, который проиграл на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии Кахе Каладзе, заявил, что на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил.

"Это были выборы на фоне тотального насилия…Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, глядя на все, что произошло вчера, не собирается ко всему этому привыкать и собирается бороться", - сказал Мелия.

Он призвал жителей Тбилиси прийти на проспект Руставели в 19:00

Оппозиция не признает результаты выборов и считает, что они были сфальсифицированы властями.

Напомним, по данным ЦИК Грузии, во втором туре местных выборов кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" победили в пяти самоуправляющих городах, а также в 14 самоуправляющихся общинах.

По результатам голосования первого тура 2 октября правящая партия победила движение Саакашвили, набрав более 46% голосов.

Во втором туре в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах изберут мэров. В 24 избирательных округах изберут 42 мажоритарных члена муниципального собрания.

Эти выборы рассматриваются как референдум о доверии к правящей партии "Грузинская мечта" и проходят на фоне прибытия бывшего президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили и его задержания и заключения.

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