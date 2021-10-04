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Ливни и наводнения на севере Италии: закрыты дороги, срываются местные выборы

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Понедельник, 4 октября 2021, 17:09

В северном итальянском регионе Лигурия сильные дожди стали причиной наводнений и оползней, из-за которых закрыты дороги и приостановлены местные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Властям пришлось закрыть автомагистраль Савона-Турин, а глава Лигурии вынужден был объявить о закрытия нескольких избирательных участков в высокогорных районах.

 

В Италии 3 и 4 октября проходят местные выборы. Также сообщается, что подсчет бюллетеней в столице провинции Генуе, скорее всего, отложат до завтрашнего утра. Такого ранее никогда не случалось.

 

Потоки воды фактически затопили город Понтинвреа, в нескольких городах случились оползни. В понедельник школы оставались закрытыми на всей территории региона.

По данным метеорологов, за последние 6:00 в регионе выпало до 457 мм осадков и дожди продлятся как минимум до завтра.

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Италия стихийные бедствия
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