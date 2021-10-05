Що німецькі партії та політики думають щодо важливих для України питань

Німеччина переживає часи великих змін. Результати виборів до Бундестагу змусили чотири партії замислитись про можливі варіанти коаліції: чи буде це "світлофорна" коаліція, чи, можливо, "Ямайка"? Відповіді поки що немає.

Поки партії зосереджені на внутрішньополітичних питаннях, є час проаналізувати зовнішньополітичні позиції ймовірних членів коаліції.

Про те, що думають найбільші німецькі політичні партії та їхні лідери щодо важливих для України питань спробувала проаналізувати експертка програми Європейських студій, Рада зовнішньої політики "Українська призма", проектна координаторка представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марія Коваль-Гончар в чудовій статті Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції.

Перше питання: чи добудують "Північний потік-2"?

Як християнські демократи, так і соціал-демократи підтримують добудову та введення в експлуатацію газогону "Північний потік‑2".

Соціал-демократи, які перемогли на виборах до німецького парламенту, стверджують, що постачання газу вже завершеним газогоном може бути припинене у разі, якщо Росія здійснюватиме тиск на Україну та загрожуватиме її безпеці.

Вільна демократична партія, яка теж увійде до коаліції, вимагає у своїй програмі, щоб рішення про введення в експлуатацію газопроводу ухвалювалося на рівні Євросоюзу відповідно до правил торгівлі ЄС та санкцій проти Росії. Вони закликають ввести мораторій на цей суперечливий проєкт, поки ситуація з правами людини в Росії не покращиться.

"Зелені" є найбільшою надією України в енергетичному питанні: вони виступають проти завершення будівництва та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік‑2". За умови створення будь-якої коаліції рішення щодо цього газопроводу буде складним: найбільшим партіям доведеться вмовляти "Зелених" поступитися своєю принциповою позицією.

Друге питання: чи лишиться на тому же рівні політична підтримка України та боротьба з агресією РФ?

В жодному варіанті парламентської коаліції Україні не варто очікувати принципової зміни прихильного ставлення з боку Німеччини. Не варто очікувати зміни позиції щодо європейських санкцій. Німеччина буде підтримувати їх продовження, поки влада Росії не буде готова до закінчення конфлікту.

Третє питання: якою буде політика щодо експорту озброєнь Україні?

Жоден з можливих членів коаліції не бачить вирішення збройного конфлікту в Україні військовими методами. Саме ця обережність і спонукає ФРН відмовлятися від постачання озброєнь до України.

Якою буде політика нового уряду Німеччини загалом та по відношенню до України зокрема? Про це читайте в статті Марії Коваль-Гончар Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції.