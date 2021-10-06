ЕС хочет увеличения автономии в сферах экономики и обороны

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о желании роста автономии ЕС в сферах экономики и обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал после неформального саммита ЕС в Словении.

"Чтобы стать более эффективным и настойчивым на международной арене, Европейскому Союзу необходимо увеличить свою способность действовать автономно. Как экономическая сила: через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), равные условия, взаимность; А также в сфере безопасности и обороны ЕС ", - сказал Мишель.

По его словам, ЕС будет преследовать собственные интересы, в частности в отношении Китая, который он считает одновременно конкурентом, партнером и системным соперником.

"Высокий представитель Боррель выдвинет первый проект Стратегического компасу в ноябре 2021 года. Мы вернемся к нему в декабре. Мы примем его в марте на нашем очередном Европейском совете по вопросам обороны. Тем временем мы будем продвигаться по разным существующих направлениях в сфере обороны и безопасности ", - заявил президент Европейского совета.

Также ЕС обещает провести работу над новой политической декларацией по НАТО к саммиту НАТО в июне 2022 года.

"Мы уменьшим зависимости и достигнем устойчивости в таких сферах, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепления единого рынка", - сказал Мишель.