Обыски в прокуратуре Молдовы, лес-кругляк и стратегический запас газа: главное за 5 октября
Вторник, 5 октября 2021, 21:50
Україна хоче створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку лісів; США обіцяють продовжувати протидію "Північному потоку-2"; Україна не відмовиться від торгівлі з Китаєм, а українські виробники шукають заміну білоруському ринку; Конфіскований у ексглави Укравтодору Range Rover віддали польським прикордонникам; У Франції порахували жертв сексуального насильства духовенства.
Про ці та інші новини 5 жовтня читайте у дайджесті "Європейської правди".
Про вуглецевий податок та експорт деревини
Вуглецевий податок ЄС не буде автоматично поширюватись на Україну. Наразі законопроєкт розглядається у редакції, що унеможливлює автоматичне застосування цього мита для країн, з якими Євросоюз має розширену зону вільної торгівлі, або які є членами Енергетичного співтовариства.
Україна за обома позиціями відповідає цій вимозі.
Новий механізм ЄС встановить мито на так званий "брудний" імпорт сталі, алюмінію, цементу тощо до Євросоюзу з країн з гнучкою вуглецевою політикою. Податок буде прив’язаний до оподаткування викидів парникових газів у країні, де вироблений товар, і буде нараховуватися під час перетину товаром кордону з ЄС.
А ще Україна планує обговорити з Євросоюзом тему покарання за купівлю контрабандної деревини. Україна скасувала тимчасову заборону на продаж лісу-кругляку в Євросоюз і має намір створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку. Тож, планується обговорити покарання для тих покупців з ЄС, які нелегально купляють українську деревину.
Проте, як пояснювала у своїй статті ЄвроПравда, новий законопроєкт "Про ринок деревини" тільки формально скасовує тимчасову заборону на експорт ліса-кругляка із України до ЄС, бо у ньому є вимога, яка де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини.
Детальніше на цю тему: Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС
Про питання безпеки
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Польщі обговорив з польським колегою Збігневом Рау загрози від "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи.
Міністри підкреслили важливість планової інтеграції української енергетичної системи до європейської ENTSO-E.
Тим часом, Данія вже надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2". А ось у Німеччині не поспішають. Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу. Вашингтон, у свою чергу, обіцяє продовжувати протидію "Північному потоку-2".
Посли країни Групи семи закликали український парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.
Посли зазначають, що якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню.
Україна і ще три країни Європи, слідом за ЄС, ввели санкції проти російських фізичних осіб і організацій за агресію на Донбасі та анексію Криму.
Про торгівлю з іншими країнами
Україна не відмовиться від торгівлі з Китаєм через геополітику. За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, нинішній формат відносин України та Китаю є оптимальним.
А ще в уряді розповіли, як шукають заміну білоруському ринку. Як каже заступник директора Державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" Андрій Литвин, проблемними наразі залишаються галузі виробництва залізничних вагонів та цегли. Але, в даному випадку перспективними можуть бути ринки Казахстану та африканських країн, додав Литвин.
Інше: обшуки в прокуратурі, вотум недовіри уряду
ЄС поки не планує вилучати Україну з "зеленого списку".
Конфіскований у ексглави Укравтодору Range Rover віддали польським прикордонникам.
Кулеба очікує на суворе покарання поліцейських у Польщі, які фігурують у справі смерті українця.
Посольство США прокоментувало напад на журналістів в "Укрексімбанку".
Лідери ЄС на саміті обговорять ідею створення стратегічного запасу газу.
У Франції за 70 років 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства духовенства.
З’явилося нове відео затримання Саакашвілі в Грузії.
Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду.
У прокуратурі Молдови пройшли обшуки, повідомляють про затримання генпрокурора.
Це лише частина цікавих новин 5 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".
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