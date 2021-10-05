Обыски в прокуратуре Молдовы, лес-кругляк и стратегический запас газа: главное за 5 октября

Україна хоче створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку лісів; США обіцяють продовжувати протидію "Північному потоку-2"; Україна не відмовиться від торгівлі з Китаєм, а українські виробники шукають заміну білоруському ринку; Конфіскований у ексглави Укравтодору Range Rover віддали польським прикордонникам; У Франції порахували жертв сексуального насильства духовенства.

Про ці та інші новини 5 жовтня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Про вуглецевий податок та експорт деревини

Вуглецевий податок ЄС не буде автоматично поширюватись на Україну. Наразі законопроєкт розглядається у редакції, що унеможливлює автоматичне застосування цього мита для країн, з якими Євросоюз має розширену зону вільної торгівлі, або які є членами Енергетичного співтовариства.

Україна за обома позиціями відповідає цій вимозі.

Новий механізм ЄС встановить мито на так званий "брудний" імпорт сталі, алюмінію, цементу тощо до Євросоюзу з країн з гнучкою вуглецевою політикою. Податок буде прив’язаний до оподаткування викидів парникових газів у країні, де вироблений товар, і буде нараховуватися під час перетину товаром кордону з ЄС.

А ще Україна планує обговорити з Євросоюзом тему покарання за купівлю контрабандної деревини. Україна скасувала тимчасову заборону на продаж лісу-кругляку в Євросоюз і має намір створити прозору систему, що унеможливлює нелегальну вирубку. Тож, планується обговорити покарання для тих покупців з ЄС, які нелегально купляють українську деревину.

Проте, як пояснювала у своїй статті ЄвроПравда, новий законопроєкт "Про ринок деревини" тільки формально скасовує тимчасову заборону на експорт ліса-кругляка із України до ЄС, бо у ньому є вимога, яка де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини.

Детальніше на цю тему: Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС

Про питання безпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Польщі обговорив з польським колегою Збігневом Рау загрози від "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи.

Міністри підкреслили важливість планової інтеграції української енергетичної системи до європейської ENTSO-E.

Тим часом, Данія вже надала дозвіл на запуск "Північного потоку-2". А ось у Німеччині не поспішають. Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу. Вашингтон, у свою чергу, обіцяє продовжувати протидію "Північному потоку-2".

Посли країни Групи семи закликали український парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Посли зазначають, що якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню.

Україна і ще три країни Європи, слідом за ЄС, ввели санкції проти російських фізичних осіб і організацій за агресію на Донбасі та анексію Криму.

Про торгівлю з іншими країнами

Україна не відмовиться від торгівлі з Китаєм через геополітику. За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, нинішній формат відносин України та Китаю є оптимальним.

А ще в уряді розповіли, як шукають заміну білоруському ринку. Як каже заступник директора Державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" Андрій Литвин, проблемними наразі залишаються галузі виробництва залізничних вагонів та цегли. Але, в даному випадку перспективними можуть бути ринки Казахстану та африканських країн, додав Литвин.

Інше: обшуки в прокуратурі, вотум недовіри уряду

ЄС поки не планує вилучати Україну з "зеленого списку".

Конфіскований у ексглави Укравтодору Range Rover віддали польським прикордонникам.

Кулеба очікує на суворе покарання поліцейських у Польщі, які фігурують у справі смерті українця.

Посольство США прокоментувало напад на журналістів в "Укрексімбанку".

Лідери ЄС на саміті обговорять ідею створення стратегічного запасу газу.

У Франції за 70 років 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства духовенства.

З’явилося нове відео затримання Саакашвілі в Грузії.

Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду.

У прокуратурі Молдови пройшли обшуки, повідомляють про затримання генпрокурора.

Це лише частина цікавих новин 5 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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